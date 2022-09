Rockstar Games is onlangs gehackt en als gevolg daarvan zijn er veel beelden van Grand Theft Auto VI op het internet beland. Al snel leek het er op dat hier een vrij jonge hacker achter zou zitten en dat lijkt nu bevestigd te zijn. De Britse politie meldt namelijk dat ze gisterenavond een 17-jarige jongen hebben gearresteerd in Oxfordshire. Dit op verdenking van hacken.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt, maar volgens journalist Matthew Keys gaat het hier om de vermeende hacker van Uber en Rockstar Games. De arrestatie zou een gevolg zijn van een samenwerking tussen de Britse politie en de FBI. Van de FBI weten we dat ze deze zaken aan het onderzoeken zijn.

Gezien de arrestant minderjarig is, zullen veel details niet openbaar worden. Wel is de verwachting dat de FBI of de Britse politie later vandaag met een officiële verklaring omtrent deze arrestatie komt. Dan zullen we ook leren of deze persoon inderdaad verdacht wordt van het hacken van Uber en Rockstar Games.