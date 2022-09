In augustus verscheen de pc-versie van Marvel’s Spider-Man Remastered, maar Sony had ook een pc-port van Spider-Man Miles Morales beloofd. Deze wat kleinere game heeft nog geen releasedatum, maar staat nog altijd gepland voor een release dit najaar, wat de trailer aan het einde ook laat zien.

Naar verwachting zal de releasedatum snel aangekondigd worden en bij nieuws lees je het hier. In de tussentijd kan je genieten van pc-beelden van de game. De ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de port, is net zoals bij de vorige game het Nederlandse Nixxes.