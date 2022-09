Je kan vandaag de dag haast niet naast Marvel kijken. De superheldengigant brengt aan hoge snelheden nieuwe films en series uit, die samen deel uitmaken van het fameuze ‘MCU’, oftewel ‘Marvel Cinematic Universe’. De bekende superhelden hebben intussen ook al de overstap gemaakt naar gameconsoles, maar die games maken echter geen deel uit van dat universum. Bill Rosemann, creative director van Marvel Games, verzekert ons dat dit ook zo zal blijven.

In een interview met GamesIndustry.biz vertelde hij dat hij ontwikkelaars vrijheid wilde geven om de werelden te creëren die zij willen maken en dat ze daarbij niet gebonden zijn aan een gedeeld universum:

“The world is, amazingly, very familiar and accepting of the multiverse. We have all these different realities. Now they’re all real, and we want to give everyone the freedom to tell their story. We don’t want to say ‘you can’t blow up the moon, because this game over here by another studio needs the moon’. We want to give everyone the freedom and the clear lane to tell their story.”