We weten al meer dan drie jaar dat Detective Pikachu  2 onderweg is, maar tot op de dag van vandaag is er weinig tot geen informatie over de game gedeeld. Toch ziet het er naar uit dat deze titel al snel zal uitkomen.

In februari dit jaar werd duidelijk dat er nog wel steeds aan Detective Pikachu 2 werd gewerkt. Op de LinkedIn pagina van Jonathan Murphy viel recent te lezen dat hij meewerkte aan de ontwikkeling en dat de game op het punt stond om te verschijnen.

Dit is inmiddels veranderd in dat hij alleen meewerkt aan Detective Pikachu 2. Gamingbolt heeft echter een screenshot van de originele vermelding gemaakt en dat zie je hieronder.

De grote vraag is nu dan ook of het spel inderdaad snel zal uitkomen of dat het om een fout ging. Hopelijk krijgen we daar snel antwoord op.