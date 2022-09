De afgelopen jaren heeft Kylotonn Racing met uitgever Nacon ons voorzien van officiële rallygames, maar dat zal volgend jaar veranderen. Codemasters heeft namelijk de licentie terug en dat betekent dat we een nieuwe officiële WRC-game van hun hand mogen verwachten.

De game is nog niet aangekondigd, dus officiële details hebben we nog niet. Tenzij we van nieuwe informatie van insider Tom Henderson uit mogen gaan. Hij schrijft in een nieuw bericht op Insider Gaming dat de nieuwe game van een unieke feature is voorzien: de mogelijkheid om zelf een auto te bouwen.

Als speler kun je jouw auto vanaf de grond af aan opbouwen, waarbij je keuze maakt in welke onderdelen van welke merken je wilt gebruiken. Dit zou zeer diepgaand zijn, vergelijkbaar met de video hieronder. Hier zou ook een in-game valuta aan gekoppeld zijn, wat vast gelijk staat aan een lange in-game grind.

Zodra je een auto opbouwt, zul je de mogelijkheid hebben om jouw build aan een proefrit te onderwerpen voordat je daadwerkelijk tot de aanschaf van specifieke onderdelen overgaat. Verder zul je je auto qua livery van A tot Z naar eigen smaak kunnen vormgeven.