Volgende maand kunnen fans van de Ghostbusters aan de slag met een nieuwe game: Ghostbusters: Spirits Unleashed. Voor de diehards zal er ook nog een Collector’s Edition verschijnen.

In de speciale editie van Ghostbusters: Spirits Unleashed zit natuurlijk de game, plus een aantal extra’s. Dit zijn een poster, stickers en een replica van Tobin’s Spirit Guide kistje. Er zijn ook nog extra’s die je in de game kunt gebruiken en die zijn als volgt:

The Basher Ghost

A Rare Ectoplast Skin

Remote Trap Vehicle KIT

A Special P.K.E. Meter

De prijs voor de Collector’s Edition is $69. Hoeveel deze editie in Europa zal kosten is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt het dollarteken in een euroteken omgezet.