Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt eind volgende maand, maar we kunnen de game nu al spelen dankzij de open beta op verschillende platformen. Naast een uitgebreide multiplayer en een vernieuwde Special Ops modus, mogen we ook een singleplayer verwachten.

Over die singleplayer is nauwelijks iets bekend, maar als we van een anonieme dataminer mogen uitgaan bestaat de campagne uit in totaal 16 missies. Deze staan hieronder op een rijtje, maar de naam van de missies kan nog veranderen.

Let op, de lijst kan wat lichte spoilers bevatten.

Backstabbed

Border

Convoy Chase

Gunship

Intercept

Marina

Montage

Nightwar

Party

Prison

Shadowbase

ShipAF

Stolen

Strike

Tower

Wounded

Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober.