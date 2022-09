Netflix lijkt de laatste tijd graag animatieprojecten aan te gaan die gebaseerd zijn op videogames. Denk even aan het fantastische Arcane: League of Legends of het heerlijk brutale Cyberpunk: Edgerunners. Netflix en Capcom werken nu samen om een anime te maken die gebaseerd is op de legendarische franchise ‘Onimusha’.

De anime werd aangekondigd met wat eerste beelden, maar jammer genoeg nog geen trailer. Wel weten we dat studio Sublimation aan het roer zal staan, een studio die al eerder met Netflix samenwerkte om de Dragon’s Dogma anime te maken.

Bekijk de eerste beelden hieronder.

“The beginning of the Edo period, Musashi is no longer a young man. He departs with the legendary Oni Gauntlet to defeat the Genma. 3D CGI characters and hand-drawn backgrounds create phenomenal visuals. Onimusha is given a new life using modern-day animation technology.”