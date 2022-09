De volgende brutale actiegame van Team Ninja, Wo Long: Fallen Dynasty, lijkt opnieuw een leuke uitdaging te worden. Zoals we al gewend zijn van de studio, die eerder onder andere de NioH-games maakte, wordt ook deze game geen makkie. Hierover werd uitvoerig gesproken in een recent interview van MP1st met producer Masaaki Yamagiwa.

Yamagiwa gaf mee dat de game geen ‘easy mode’ zal hebben, maar dat hij dit beschouwt als iets goeds. Hierdoor wordt de uitdaging voor iedereen hetzelfde en krijgt iedereen hetzelfde gevoel van voldoening wanneer een sterke vijand wordt geveld.

“We’re thinking it’s ‘good’ to have one set difficulty so that everyone has the same experience of overcoming a really intense obstacle and they all have that feeling of achievement, like I did it. But the caveat there is giving players all different ways that they can do that. So you could talk to your friends and say hey I beat this boss and this is how I did it, you want to talk to people and go online because you really want to have communication with them. It’s really important to keep the challenge the same and giving players different ways to overcome it. Wo Long is not an easy game by any means but we’re working to give players as much freedom and agency to play it as they want, overcome obstacles in their own way.”