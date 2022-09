Nog voordat de PlayStation 5 officieel was onthuld, waren er al foto’s van de dev kit op het web verschenen. Een apparaat met een opmerkelijk ontwerp dat niet eens in de buurt komt van de console zoals we die vandaag de dag in de winkels kunnen kopen.

De PlayStation 5 dev kit is ook niet iets wat je doorgaans veel ziet, maar YouTuber Macho Nacho Productions heeft zo’n apparaat weten te bemachtigen. In een nieuwe video laat hij de dev kit uitgebreid zien en hoewel hij niet per se met bijzondere onthullingen komt, is de video wel erg interessant.