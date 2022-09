De laatste fysieke E3 was in 2019, waarna de beurs in 2020 en 2021 digitaal ging vanwege corona. Dit jaar werd de beurs zelfs helemaal afgelast, maar in 2023 moet het weer in volle glorie terugkeren. De organisatie heeft nu de eerste details aan GamesIndustry.biz bekendgemaakt.

De beurs zal volgend jaar van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center. De eerste twee dagen van de beurs zijn enkel voor media en zakelijke bezoekers. De derde dag is gemixt met consumenten en de vierde dag is puur voor consumenten.

Ook zal de Kentia hal gebruikt worden, specifiek voor de zakelijke bezoekers. Dit geeft ruimte om in stilte met mensen te meeten en tegelijkertijd zal de beurs een podium moeten bieden aan indie ontwikkelaars om hun games aan consumenten en media te laten zien. Met andere woorden: de beursvloer is groter en meer opgedeeld, zodat het qua inrichting beter op het doel aansluit.

Daarmee splitst de organisatie de beurs enigszins op en daarmee komen ze tegemoet aan eerdere kritieken dat het té druk zou zijn op de beursvloer. Om deze aanpak te realiseren en om de beurs op een zinvolle manier neer te zetten, werkt de ESA samen met ReedPop. Een bedrijf dat veel ervaring heeft met beurzen, zo zijn zij onder andere de drijvende kracht achter de PAX-beurzen.