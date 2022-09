Een van de voordelen van gamen op een pc is dat je sommige titels ook in ultra-wide kunt spelen. Hier kan je de aankomende pc-versie van Spider-Man: Miles Morales ook onder scharen.

De voormalige PlayStation-exclusive wordt door Nixxes naar de pc gebracht en zij hebben via Twitter het goede nieuws voor ultra-wide bezitters naar buiten gebracht. Het is namelijk mogelijk om de game in 21:9 en 32:9 te spelen.

De Nederlandse ontwikkelaar doet er zelfs nog een schepje bovenop, want Spider-Man: Miles Morales zal ook in 48:9 te spelen zijn met een maximum van drie monitoren.

Wanneer je het spel zal kunnen spelen is nog niet bekend. We hebben, buiten een teaser trailer, ook nog weinig gezien van de pc-versie, maar waarschijnlijk zal dat de komende weken veranderen.