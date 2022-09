Een van de projecten die Sony heeft opgezet voor indie-ontwikkelaars is China Project Hero. Een aantal games die hieruit zullen rollen zijn al getoond en nu is van één van deze titels een nieuwe video verschenen.

De game waarom het gaat is ‘EVOTINCTION’, wat wordt omschreven als een ‘futuristic tactical infiltrate simulation’. Het spel staat gepland voor de lente van 2023, dus de release is niet heel ver weg. Om je alvast een indruk van het verhaal achter EVOTINCTION te geven, is er een video verschenen en die check je hieronder.