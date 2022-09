Call of Duty: Modern Warfare 2 krijgt naast een multiplayer, singleplayer en Special Ops modus ook de toevoeging van Raids. Dit is iets wat we nog niet eerder in Call of Duty gezien hebben en daarmee tracht Infinity Ward weer wat nieuws te doen voor de franchise.

Afgezien van de aankondiging van Raids tijdens Call of Duty: Next laatst, weten we verder nog zo goed als niets over deze modus. Insider Gaming daarentegen heeft gesproken met mensen die bekend zijn met de ontwikkeling en dat levert wat nieuwe details op.

Zo zou deze modus bedoeld zijn voor drie spelers, waarin zij in een coöperatieve opzet moeten samenwerken. Het is van belang om goed met elkaar te communiceren om zo de puzzels op te lossen terwijl er ondertussen intense combat plaatsvindt.

De eerste Raid bestaat uit twee puzzels, één met nummers en de ander heeft te maken met een water doolhof. Verder zou de AI een belangrijke rol spelen in de tegenstand, terwijl de spelers een onderzeeër basis moeten infiltreren. Hierbij moeten spelers een tank met lucht met elkaar delen om in leven te blijven.

Tot slot meldt één van de bronnen van Insider Gaming dat de Raid vergelijkbaar is met wat je in Destiny treft, maar dan tactischer. Of het klopt is afwachten, maar ondertussen heeft een dataminer in de beta bestanden gevonden met de benaming ‘Numbers’, ‘Water Maze’ en ‘Incursion’. Toeval? Vast niet.