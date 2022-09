Recent kondigde Electronic Arts aan dat ze een samenwerking aan waren gegaan met Koei Tecmo voor het ontwikkelen van een gloednieuwe game. Het is wachten op de officiële onthulling, die voor morgenmiddag 16:00 uur gepland staat. Desalniettemin hebben we nu wel de eerste details.

Dankzij de première informatie op YouTube, weten we dat de game ‘Wild Hearts’ heet en dat het avontuur zich zal afspelen in een fantasie wereld die geïnspireerd is door het feodale Japan. Klinkt alvast goed, niet? Morgenmiddag zullen we meer te weten komen.