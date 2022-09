In 2019 werd aangekondigd dat ontwikkelaar Antimatter Games aan de slag was gegaan met een nieuwe game in de Project I.G.I. franchise, dit na zestien jaar. Sindsdien hebben we enkel later dat jaar een teaser trailer gekregen en daarna werd het stil.

Toch is de game nog altijd in ontwikkeling en bijna twee jaar later is nu de eerste gameplay trailer uitgebracht. Die trailer laat de nodige actie zien en geeft een goede indruk van wat je van de gameplay mag verwachten, check het hieronder.

“You are Michael King, codenamed Regent, an ex-SAS soldier, recruited by MI6 for covert, global missions to target an enemy with a world war in their sights. Armed with a sophisticated arsenal to divert, outsmart or wipe-out your adversaries, decide your approach; ghost-like espionage or heavy firefights. Twisted actions raise questions over the true enemy and harden your resolve against a shifting, hostile world.”