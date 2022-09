Een kleine twee weken geleden deelde de Franse filmmaker Alexandre Delol een teaser trailer van The Last of Us: All Gone, een fanproject gebaseerd op de populaire franchise van Naughty Dog. Die trailer maakte best wel indruk en het was wachten op de release van de film zelf.

De korte film is nu op YouTube gepubliceerd en is met ruim 16 minuten niet al te lang, maar wel even het bekijken waard. De film is weliswaar in het Frans, maar kan met de automatische ondertiteling bekeken worden, check het hieronder.