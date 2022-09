A Plague Tale: Innocence wist bij veel gamers goed in de smaak te vallen, dus het was niet vreemd dat er in 2021 een vervolg werd aangekondigd. De laatste paar dagen is er de nodige nieuwe informatie van A Plague Tale: Requiem bekendgemaakt en nu is er ook weer een nieuwe video beschikbaar gesteld.

De nieuwe trailer van het vervolg op A Plague Tale: Innocence laat je weten wat het verhaal achter de game is. Het is een direct vervolg op het eerste deel, dus de avonturen van Amicia en Hugo worden voortgezet. De nieuwe video check je hieronder.