Poolse ontwikkelaars weten regelmatig goede games te produceren, dus wellicht heb je daarom The Inquisitor op het oog. Deze titel wordt gemaakt door het Poolse The Dusk. Je zal wel wat geduld moeten hebben, want het duurt nog even voordat het spel uitkomt.

The Inquisitor is een ‘dark fantasy adventure’ die zich afspeelt in een alternatieve religieuze tijdlijn. Jij speelt als Mordimer Madderdin – een inquisiteur van God – die naar een dorp wordt gestuurd om zaken op te lossen van mensen die zich tegen het geloof hebben gekeerd en daardoor de meest vreselijke dingen doen.

The Dusk en uitgever Kalypso Media hebben laten weten wanneer we ongeveer met The Inquisitor aan de gang kunnen. Dit zal namelijk in het vierde kwartaal van 2023 zijn. Er is voor nu wel een nieuwe video beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken.