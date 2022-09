Het is intussen al enkele jaren stil in de Gears of War franchise. Na Gears 5 en Gears Tactics in respectievelijk 2019 en 2020 werden geen nieuwe games meer uitgebracht, maar hoogstwaarschijnlijk hebben Microsoft en ontwikkelaar The Coalition nog wel wat nieuws voor ons in petto. Zo vroeg Microsoft onlangs een Gears of War trademark aan voor de volgende categorie├źn:

Table Top Games

Board Games

Card Games

Trading Card Games

Arcade Games

Wat dit precies betekent voor de toekomst van de franchise, is niet helemaal duidelijk. Opvallend genoeg wordt ‘video game’ niet vermeld in de lijst, dus misschien wil dit zeggen dat we Gears of War binnenkort in een ander format zien terugkeren? Afwachten is momenteel de boodschap.