Update: De komst van deze games naar de PlayStation 5 is nu officieel bevestigd via een trailer op het PlayStation YouTube-kanaal. Zie de trailer hieronder, de upgrade is gratis.

Recent kon je al lezen dat The Dark Pictures Anthology: Man of Medan en Little Hope mogelijk naar current-gen systemen zouden komen. Dit naar aanleiding van een vermelding van deze titels bij PEGI.

Een current-gen versie voor deze twee last-gen games is nog altijd niet officieel aangekondigd, maar Exophase maakt nu melding van het online gaan van Trophysets voor beide titels. Deze lijsten met Trophies staan specifiek gelabeld als PlayStation 5, wat dus min of meer een bevestiging is dat er een current-gen versie komt.

De Achievements zijn echter nog niet online gezet door de ontwikkelaar op het Xbox netwerk, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Net zoals de officiële aankondiging. Dan zullen we ook leren of het een gratis upgrade betreft of dat dit tegen betaling komt.