Eind vorige week heeft de Britse politie een 17 jarige verdachte aangehouden omtrent de hacks bij Rockstar Games en Uber. Sindsdien hebben we er weinig van vernomen, maar Eurogamer deed navraag bij de Britse politie die wat meer details kon delen over deze arrestatie.

De persoon is inderdaad aangehouden vanwege verdenking op de genoemde hacks, waarna deze afgelopen weekend voorgeleid werd. De persoon heeft ‘niet schuldig’ gepleit tegen de aanklachten die onder de noemer ‘misbruik van computers’ valt. Wel heeft de persoon ‘schuldig’ gepleit aan het schenden van de borgtochtvoorwaarden.

Dit laatste slaat op eerdere incidenten. Zo zou dezelfde persoon in maart dit jaar beschuldigd zijn van het zijn van een cyber crimineel, wat de persoon op voorwaarden is komen te staan. Die zijn nu dus geschonden door de individu. De verdachte zit momenteel opgesloten in het jeugddetentiecentrum.

“The 17-year-old who appeared at Highbury Corner Youth Court on 24th September has pleaded guilty to breaching his bail conditions and not guilty to computer misuse. The teenager has been remanded to a youth detention centre.”