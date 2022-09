Onlangs lieten Electronic Arts en Koei Tecmo weten dat ze een samenwerking aan waren gegaan voor het ontwikkelen van een nieuwe game. Eerder deze week werd duidelijk dat het om ‘Wild Hearts’ ging, een titel die zich in een fantasy setting afspeelt in feodaal Japan.

Vanmiddag heeft EA Games de eerste trailer gepubliceerd en daarmee krijgen we een uitstekende indruk van de gameplay. In het spel zul je het opnemen tegen enorme beesten die ‘Kemono’ genoemd worden. Hierbij krijg je hulp van de Karakuri, wat een mechanisme is om wapens van extra features te voorzien.

Je zult het land Azuma verkennen en dit kan je in je eentje doen, maar ook in coöp met één extra speler. Dit eventueel via cross-play. De game verschijnt op 17 februari 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.