In Call of Duty: Warzone is het momenteel mogelijk om oorlog te voeren op Caldera, Rebirth Island en Fortune’s Keep. Als we de geruchten mogen geloven zal de game na de release van Warzone 2.0 verder gaan als Warzone Caldera, waarbij de focus op die grote map ligt.

Wat betekent dit voor de andere twee, kleinere maps? Volgens Call of Duty insider TheGhostofHope zullen de twee Resurgence maps uit de game verdwijnen. Hierdoor beperkt de originele game zich tot Caldera en het zou ook enigszins als een push moeten dienen voor spelers om over te stappen naar Warzone 2.0.

Desalniettemin zal Activision de originele game van ondersteuning blijven zien. Of Rebirth Island en Fortune’s Keep overgaan naar Warzone 2.0 is op dit moment onduidelijk, ook of het gerucht klopt. Insider Gaming van Tom Henderson kan deze berichten namelijk (nog) niet verifiëren.