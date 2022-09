Sony heeft vanavond via het PlayStation Blog bekendgemaakt welke titels PlayStation Plus abonnees in oktober mogen verwachten. De line-up voor de aankomende maand bestaat zoals gewoonlijk uit drie games en dat zijn de volgende: Hot Wheels Unleashed (PS4/PS5), Injustice 2 (PS4) en Superhot (PS4).

Deze drie games worden volgende week dinsdag aan PlayStation Plus toegevoegd, waarna abonnees op PlayStation Plus Essential, Extra en Premium deze titels kosteloos kunnen downloaden. Dit betekent ook dat de games van september dan zullen verdwijnen.

Heb je de huidige line-up nog niet in je downloadlijst gezet of binnengehaald op je console, dan raden we dat aan snel te doen. De line-up van september bestaat uit Need For Speed: Heat, Granblue Fantasy Versus en Toem.