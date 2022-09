Een precieze releasedatum hebben we vooralsnog niet, maar we weten wel al dat Spider-Man: Miles Morales binnenkort, net als vele andere PlayStation exclusives, de overstap zal maken naar de pc. Langzaam maar zeker sijpelen er meer details over deze port binnen. Zo konden we recent reeds lezen dat de pc-versie extra brede aspect ratio’s zoals 21:9, 32:9 en 48:9 zal ondersteunen.

Wie van plan is om Miles Morales op pc te ervaren, heeft nog meer om zich op te verheugen. Zo toont een video – die je zoals gewoonlijk hieronder kan bekijken – een vergelijking tussen de PS5- en een vroege pc-versie van de game, waaruit duidelijk blijkt dat de pc-port op visueel vlak logischerwijs net wat beter uit de hoek komt. Denk dan bijvoorbeeld aan betere partikeleffecten en explosies. Zeker even kijken dus!