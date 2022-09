Het duurt niet lang meer totdat de maand oktober aanbreekt en Xbox Live Gold abonnees mogen dan natuurlijk weer een aantal titels verwachten die ze kosteloos kunnen spelen. Die heeft Microsoft vanmiddag bekendgemaakt en de line-up voor de komende maand bestaat uit twee titels.

Windbound – Van 1 tot en met 31 oktober

Bomber Crew Deluxe Edition – Van 16 oktober tot en met 15 november

Mocht je je afvragen waarom het twee games zijn en niet vier, zoals gebruikelijk, dan is daar een goede reden voor. Microsoft kondigde eerder dit jaar al aan met de Xbox 360 games te stoppen, omdat de limiet domweg is bereikt.

Het was toen afwachten of Microsoft de Xbox 360 games zou vervangen door Xbox One of Series X|S games om alsnog tot vier games te komen. Dat is duidelijk niet het geval, dus vooralsnog ziet het er naar uit dat de Games with Gold zich nu beperken tot twee games.

Voor een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement kan je hier terecht. Belgische bezoekers klikken hier.