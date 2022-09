Er gaat al een paar maanden het gerucht rond dat het nieuwste deel van Need for Speed ‘Unbound‘ als subtitel heeft. Tevens is meerdere malen beweerd dat de onthulling aanstaande is, maar dit wordt door Electronic Arts steeds uitgesteld, aldus insiders. Nu lijkt de game dan eindelijk binnenkort te worden aangekondigd.

Volgens Insider Gaming zal Need for Speed Unbound binnen twee weken worden onthuld. Tijdens de aankondiging zal er ook een trailer beschikbaar worden gesteld, die ongeveer anderhalve minuut duurt en daarin is muziek van A$AP Rocky te horen.

Het racespel zal dan op 2 december in de winkels liggen, dit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 4 en Xbox One worden dus overgeslagen.