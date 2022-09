Ontwikkelaar Striking Distance Studios heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht van The Callisto Protocol. Deze trailer richt zich op de Black Iron Prison en de angstaanjagende geheimen die er te vinden zijn. De trailer zet weer goed de toon en is zeker even het bekijken waard.

The Callisto Protocol verschijnt op 2 december voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Met deze game probeert de ontwikkelaar de lat in het genre nog hoger te leggen qua gore en horror en daarbij let men expliciet op niet een nieuwe Dead Space te worden, zoals recent werd aangegeven.