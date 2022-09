Over een paar weken verschijnt A Plague Tale: Requiem en deze game komt enkel naar current-gen platformen. Daar is een reden voor en daar is de ontwikkelaar in een artikel op het PlayStation Blog en Xbox Wire dieper op ingegaan.

Volgens Asobo had het ontwikkelteam veel ambitie voor het vervolg en als ze de game op de last-gen systemen zouden uitbrengen, dan zou dat een rem hebben gevormd. Om de volledige potentie uit A Plague Tale: Requiem te halen is de game zodoende enkel voor current-gen systemen gemaakt.

Dit zal in de gameplay terug te zien zijn in verschillende aspecten. Het meest indrukwekkende is dat het aantal ratten op het scherm met factor 60 omhoog is gegaan. In het vorige deel lag het maximale aantal op 5.000 ratten, nu is dat 300.000. Dit zorgt voor een veel meer indrukwekkend visueel spektakel.

Daarnaast zijn de laadtijden in het spel beperkt tot het absolute minimum, waardoor men meer creatief met de map en het leveldesign om kon gaan. Daarnaast is ook de draw distance aanzienlijk omhoog gegaan, wat voor een meer open omgeving zorgt.

Op de PlayStation 5 wordt tevens gebruikgemaakt van de haptische feedback en adaptieve triggers. Daarnaast kent de game 3D audio ondersteuning én de speaker op de controller wordt gebruikt voor kleine details.

Het volledige artikel, waarin de ontwikkelaar meer in detail treedt aangaande de aangehaalde punten is absoluut de moeite waard en kan je hier lezen.