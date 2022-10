Review | Grounded – De afgelopen jaren zou je zeggen dat de markt van survival games aardig vol is gelopen. Titels die ons direct te binnen schieten zijn 7 Days To Die, Project Zomboid en natuurlijk DayZ. Wat deze games aan elkaar verbindt, is dat ze elk een soortgelijk thema bevatten, namelijk zombies. Een andere verbindende factor is dat ze afkomstig zijn van, relatief gezien, kleine studio’s. Nu een grote naam als Obsidian Entertainment samen met Xbox Game Studios een survival game aflevert, verwachten we natuurlijk een heel ander kaliber in kwaliteit, vooral nu de game officieel uit zijn early access periode is gestapt. Wij stapten in de minuscule schoentjes van de hoofdrolspelers in Grounded en overwonnen daarbij zelfs deels onze arachnofobie.

Lieverd, ik heb de kinderen gekrompen

Het is nogal lastig om aan Grounded te beginnen zonder al gauw een vergelijking te trekken met de klassieker ‘Honey, I Shrunk the Kids’. Je maakt jouw keuze uit een van de vier tieners in wiens schoenen jij kan stappen en de game begint. Je krijgt de keuze uit Hoops, Willow, Pete en Max. Vervolgens word je wakker op een donkere plek en na jouw eerste stappen te hebben gezet, is de conclusie snel gemaakt: je bent gekrompen tot het formaat van een mier. Aan jou de taak om te overleven tussen allerlei reusachtige insecten, spinnen en ander ongedierte. En nog veel belangrijker: een manier vinden om weer naar jouw gebruikelijke grootte terug te keren en je leven verder te leiden.

Bekende formule

Op veel fronten is Grounded zeer herkenbaar en vergelijkbaar met de eerder genoemde survival games. Je sprokkelt van alles bij elkaar wat de wereld jou aanbiedt en je craft daarmee nuttige spullen en bouwt voor jezelf een onderkomen. Dit is natuurlijk wel net iets anders dan in een zombie wereld, want we zijn natuurlijk gekrompen. Jouw bouwsels bestaan veelal uit allerlei plantaardige materialen. Waar je begint met het sprokkelen van allerlei plantvezels op de grond maak je al gauw jouw eerste, soort van, bijl waarmee je dan weer grassprieten kan kappen. De basis kennen we, alleen durven we daarbij wel te stellen dat we het wereldje van Grounded erg charmant vinden. Het is eens wat anders dan de zoveelste kleurarme post-apocalyptische setting.

De vier tieners waar je de keuze uit krijgt hebben geen verschillen op het gebied van gameplay, enkel op uiterlijk en hun stem. Wat ze ook allemaal gemeen met elkaar hebben is de SCA.B die ze om hun hand hebben. De SCA.B is op veel manieren vergelijkbaar met de Pip Boy van Fallout. Hierop check je jouw inventaris, de status van jouw karakter, de kaart, actieve missies en natuurlijk wat je allemaal zoal kan craften. Gezien Obsidians historie met de Fallout-franchise, is de inrichting van de SCA.B niet echt een verrassing en we begrijpen de keuze vanuit een design standpunt. De Pip Boy is in Fallout ook altijd een prettige manier van navigeren, dus: why fix something that isn’t broken?

Tuinieren voor gevorderden

Na jouw eerste stappen in de wereld van Grounded, kan je niet direct aan de slag met het in elkaar knutselen van van alles en nog wat. Hiervoor zal je eerst diverse materialen die je treft moeten analyseren in een, bijzonder handig geplaatste, computer die bekend staat als de Resource Analyzer. Je loopt er namelijk direct tegenaan zodra je de wereld betreedt. Door het analyseren van bijvoorbeeld plantvezels weet je hoe je een bijl moet maken, met de bijl kan je grassprieten omkappen die je vervolgens weer kan analyseren om andere dingen te leren craften. Dit tot je uiteindelijk geweldige bouwsels in elkaar kan zetten, maar ook jezelf kan uitrusten met de beste pantsers en wapens die te maken zijn van… tsja, dingen in een achtertuin. Door het analyseren van voorwerpen stijgt ook jouw brainpower, waardoor je vervolgens nog meer crafting mogelijkheden leert.

Qua bepantsering zijn er diverse sets om te verzamelen die gecraft kunnen worden van specifieke planten of van door jou gedode insecten. Daarnaast zijn er ook wat losse items die je in elkaar kan zetten. Voor pantser zijn er drie sloten: hoofd, bovenlichaam en onderlichaam. Daarnaast zal je in de tuin kleine beestjes tegenkomen die je kan temmen als zijnde jouw huisdier. Jouw pet zal jou van een kleine buff voorzien en dient als jouw persoonlijke pakezeltje met tien extra inventory slots. Je kan zelfs armor maken voor jouw huisdier. Gereedschap en wapens zijn er in verschillende gradaties. De eerste bijl die je maakt zal niet jouw laatste zijn, want verderop in de game kan je natuurlijk weer een betere variant craften. Dat geldt natuurlijk ook voor de diverse soorten wapens. Zwaarden, hamers, een boog en zelfs speciale wapens voor onder water. Zowel gereedschap als wapens zijn natuurlijk niet voor eeuwig en kennen een maximale levensduur. Het is dus handig om van sommige een reserve op zak te hebben mocht er een kapot gaan. Hoewel de crafting opties divers genoeg zijn, vinden we de totale hoeveelheid vergeleken met andere survival games toch nog wel aan de karige kant.

Die extra behandeling

Over de gameplay van Grounded kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Het is niks wat we niet eerder hebben gezien in andere survival games, maar verdomme het speelt lekker weg. We hebben Grounded zelf niet in zijn early access fase meegemaakt, maar de 1.0 versie die wij voor onze kiezen kregen voelde gelijk erg goed aan: de combat voelt soepel en vooral ook eerlijk. Dat is prettig gezien het diverse aanbod van vijanden die we tegen zijn gekomen in de game. Van de kleinste mier tot een reusachtige spin, jouw klappen en schoten komen goed aan. Mocht jij nu net als de ondergetekende niet de grootste fan van spinnen zijn, kent Grounded ook een speciale arachnofobie modus, die op zich weer vijf verschillende niveaus kent. Het maakt de game niet makkelijker, maar wel beter te verteren op sommige punten.

Waar Grounded, net als de meeste survival games, in schittert is natuurlijk coöp. Samen met een bekwaam team van maximaal vier spelers heb je de tuin zo naar jouw hand gezet én je voelt jezelf natuurlijk een stuk minder eenzaam. Ook schalen de diverse tegenstanders natuurlijk mee qua moeilijkheidsgraad afhankelijk van hoe veel spelers er in jouw sessie zitten. Net als met het craften is een nadeel van Grounded dat de overige content op dit moment nog wat schaars is. De map van Grounded staat namelijk vast en is er niet, zoals in 7 Days to Die, eentje die willekeurig wordt gegenereerd. Met een uurtje of twaalf ben je wel door het verhaal heen. Dan zijn er natuurlijk nog wat zijmissies en kan je gewoon in de sandbox blijven spelen, maar we missen motivatie om dat te blijven doen. Op het moment is de rek van Grounded er net wat te snel uit.

Leven in een Pixar-film

Grounded houdt er een cartooneske uitstraling op na die bij ons erg goed in de smaak viel. We moesten zelf al gauw denken aan klassieke animatiefilms zoals Antz en natuurlijk A Bug’s Life. De wereld kent veel leuke details met hier en daar zelfs een knipoog naar de genoemde films. Het kleurgebruik zorgt er ook voor dat Grounded gewoonweg erg leuk is om naar te kijken. Sommige vijanden hebben een wat simplistisch design, maar dat is tegelijkertijd de charme van deze game. Grounded is geen titel die het moet opnemen tegen de grootste blockbusters op de markt en in die zin heeft het team functie over vorm gekozen.

Dat merkten we ook direct terug in de performance. Grounded is gemaakt met de Unreal Engine 4 en draaide op het door ons gebruikte systeem (Ryzen 7 3700X, 32gb ram, Radeon 6900XT) botermals. Op een resolutie van 1440p hadden wij geen enkel probleem om ruim boven de honderd frames per seconde te blijven. Daarbij kent Grounded ook genoeg grafische opties om mee te spelen om de best mogelijke performance uit jouw systeem te persen. Een belangrijke factor hierin is de ondersteuning van AMD FidelityFX Super Resolution. Grounded heeft op moment van schrijven ondersteuning voor versie 1.0.



De vier tieners in wiens schoenen je kan stappen kennen tot slot elk hun eigen stemacteur en daarbij horende teksten. Het klinkt allemaal een beetje cheesy en er lijkt ook wat inspiratie bij de edgy jaren 80 tienerfilms te zijn opgedaan, maar dat past perfect in de stijl van Grounded. De grootste vijanden maken angstaanjagende geluiden die jou meteen op je hoede laten zijn en ook de soundtrack an sich luistert lekker weg. Verwacht echter geen memorabele muziekstukken, maar het doet simpelweg wat het moet doen. Een degelijke soundtrack die prima bijdraagt aan de sfeer van de game.

Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: Xbox One, Xbox Series X|S