Electronic Arts en Koei Tecmo hebben eerder deze week de game Wild Hearts onthuld en deze titel zal enkel naar current-gen systemen komen. Daarmee laat de uitgever de PlayStation 4 en Xbox One dus voor wat het is en dit is iets wat we steeds meer gaan zien. Zo is hetzelfde het geval met A Plague Tale: Requiem.

In een gesprek met IGN hebben Kotaro Hirata en Takuto Edagawa van Koei Tecmo de reden hiervoor gegeven. De ontwikkelaar wil de wereld zo meeslepend mogelijk maken en daarin willen ze de beschikbare performance op de huidige systemen maximaliseren. Met andere woorden: op last-gen systemen zou men geremd worden in het nastreven van de ambitie.

“We believe that the fantastic and unique worldview inspired by feudal Japan is one of the key aspects of Wild Hearts. In order to make the world more compelling, we felt it was necessary to maximize the performance of the current platforms.

Specifically, we have improved the atmosphere by incorporating more accurate indirect light and increased density by placing higher resolution fields, Kemono, and objects in the game.

With Wild Hearts, we embraced the challenge of using new technology. We hope that players will use Karakuri to freely move around in the colorful and expansive world that we have created.”