Het is al een behoorlijk lange tijd geleden dat de laatste Dragon Age-game uitkwam, maar liefhebbers van de franchise mogen inmiddels uitkijken naar Dragon Age: Dreadwolf. Deze game is momenteel in ontwikkeling bij BioWare en zal zowel terugkerende als nieuwe fans moeten aanspreken.

De game is daarom zo ingericht dat het fans van de oorspronkelijke games antwoord zal geven op vragen die er nog zijn, maar tegelijkertijd is het voor nieuwkomers niet noodzakelijk om de oorspronkelijke drie games gespeeld te hebben.

Zo zegt Sylvia Feketekuty, senior writer, tegen GamesRadar dat de game voor elke type speler toegankelijk zal moeten zijn.

“Dragon Age: Dreadwolf has been a balance of providing answers to long-standing questions for veteran fans while making a game that new players, or someone who only played [Inquisition] years ago, can also get into.”