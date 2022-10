Een van de unieke features van de Xbox Series X|S is ‘quick resume’. Hiermee kan je razendsnel terugkeren naar een game, op het punt waar je bent gestopt. Niet iedere Xbox Series X|S-bezitter is hier echter blij mee en de mogelijkheid om deze feature uit te zetten is gewenst. Phil Spencer heeft laten weten hier wel oren naar te hebben.

Quick resume is een toffe feature, alleen kan dit wel eens voor problemen zorgen bij games die je online kunt spelen. Bij titels als FIFA, PUBG en Halo Infinite kan het voorkomen dat als je quick resume gebruikt, je niet meer met de desbetreffende server contact kan maken. Het is dan sneller om de game ‘ouderwets’ handmatig te sluiten en opnieuw op te starten.

Vorig jaar werd het bijvoorbeeld tijdelijk afgeraden om quick resume te gebruiken voor Halo: Infinite, omdat dit er voor kon zorgen dat je al je cosmetische items kon verliezen. Dit werd later verholpen, maar hieruit blijkt wel dat de functie niet feilloos is en in sommige gevallen zelfs onhandig.

Op Twitter werd door Xbox-bezitter GabeTC voorgesteld dat een manier om quick resume uit te schakelen wellicht wel handig zou zijn. Phil Spencer – de grote baas van de Xbox afdeling van Microsoft – antwoordde daarop dat dit een goed voorstel is en dat hier naar gekeken zal gaan worden.