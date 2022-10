Junk Energy, een producent van… junk, heeft in GTA Online een nieuwe onderneming gelanceerd: Junk Energy Skydives. Rockstar Games laat weten dat dit je 10 dagelijkse skydive uitdagingen voorschotelt in Los Santos en Blaine County. Deelname is natuurlijk de moeite waard, want daarvoor krijg je GTA$ en leuke items.

Sterker nog, als je voor elke uitdaging de gouden medaille weet te behalen, zul je een bonus van GTA$ 150K krijgen. Niet gek, dus probeer het zeker eens uit. Vanzelfsprekend bestaat de GTA Online update uit meer dan dat en de belangrijkste details hebben we op een rijtje gezet.

Gratis Orange Tech Demon Mask voor het spelen van GTA Online deze week

De hele week dubbel GTA$ en RP bij Turf Wars, Smuggler Sell Missions en vliegschoolactiviteiten

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: de Grotti Brioso R/A

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen Textile City en Stab City

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Benefactor Dubsta in Classic Blue, een Classic Ice White Bravado Greenwood gewikkeld in de Classic Full Stripes Kleurstelling, de Übermacht Sentinel uitgerust met de nieuwste aanpassingsmogelijkheden met de CNT Kleurstelling en een Matte Black verfbeurt, de Bravado Youga Classic in Classic Midnight Silver met de Surf’s Up-kleurstelling, en een klassieke olijfgroene Vapid Retinue MKII verpakt in de Vapid Classics-kleurstelling

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de Dinka Jester RR en Pegassi Zentorno – beide met gloednieuwe aanpassingen en kleurstellingen

Lucky Wheel hoofdprijs: de Übermacht SC1

LS Car Meet Prize Ride: verdien een Pegassi Infernus Classic door 3 dagen op rij in de top 2 te plaatsen in de Street Race Series

LS Car Meet Test Rides: de Annis ZR350, Dinka Jester Classic en Dewbauchee JB700

Maandelijkse GTA+ Member Voordelen: De Benefactor Terrorbyte, Nightclub Lighting Rig en Cargo Storage Upgrades, 2X GTA$ en RP op Terrorbyte Client Jobs en Business Battles, gratis Halloween-uitrusting en nog veel meer

In de markt voor een eigen hangar of wil je jouw huidige hangar verbeteren en upgraden? Dan is nu het moment om dat te doen, aangezien er een korting van 40% van kracht is op alle hangers en de bijbehorende upgrades en aanpassingen. Verder zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding, zie hieronder:

Declasse Moonbeam Custom – 50% korting

Buckingham Swift – 50% korting

FH-1 Hunter – 40% korting

Dinka Jester Classic – 40% korting

RM-10 Bombushka – 35% korting

V-65 Molotok – 30% korting

Mammoth Tula – 30% korting

Buckingham Luxor Deluxe – 30% korting

Buckingham Conada – 20% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K.