Het is nog een paar weken wachten totdat God of War: Ragnarök uitkomt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Naar goede gewoonte zal het mogelijk zijn de game van te voren al te downloaden en installeren, zodat je op de release direct aan de slag kan.

De game staat gepland voor 9 november, maar de preload zal al beschikbaar zijn vanaf 2 november. Dit blijkt uit de PlayStation Store die dit aangeeft. Naar verwachting zal op die datum ook het review embargo verlopen, dus dan horen we of de game goed in de smaak valt.