Vorige week werd bekendgemaakt dat Google de stekker zal trekken uit hun streamingplatform Stadia, aangezien de service nu niet echt populair bleek te zijn. Gelukkig zal Google terugbetalingen voorzien voor iedereen die Stadia hardware of software heeft aangeschaft, wat toch een mooie zet is. Verschillende ontwikkelaars hebben nu ook laten weten dat ook zij hun best zullen doen om het de consumenten zo makkelijk mogelijk te maken.

Zo lieten Ubisoft, IO Interactive en Bungie weten dat ze momenteel bezig zijn met een procedure om save files van Stadia games over te brengen naar pc. Op deze manier zouden spelers van specifieke games op Stadia gewoon verder kunnen spelen waar ze gebleven waren, maar dan op pc.

Een concrete oplossing is er momenteel nog niet, maar er wordt ons gegarandeerd dat die er zal komen. Wordt vervolgd…