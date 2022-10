Ongeveer een jaar na zijn release op pc, komt de geslaagde open wereld survivalgame Medieval Dynasty deze week ook naar de Xbox Series X|S, zo liet Microsoft weten. Het goede nieuws houdt hier echter niet op, want de game zal vanaf de releasedag – 6 oktober – deel uitmaken van de Xbox Game Pass bibliotheek. De game komt overigens in de toekomst ook nog steeds naar PlayStation VR2, maar een precieze datum hiervan is nog niet bekend.

In deze game waan je je in de middeleeuwen, waar je je eigen nederzetting moet opbouwen en moet zien te beschermen tegen allerlei gevaren. Lees hieronder een korte beschrijving of bekijk de launch trailer van de pc-versie.

Take on the role of a young man who has fled from war and wants to take his fate into his own hands. From being alone, inexperienced, and poor you will develop into a master of many skills, a leader of your community and the founder of a prosperous dynasty which is meant to last and prosper for generations to come.