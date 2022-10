Het rooster van MultiVersus blijft rustig verder aandikken en voegt daarvoor zowel verrassende personages als enkele logische namen toe. Lekker Laisul heeft op Twitter nu een aantal ingesproken zinnen dialoog gepubliceerd, die lijken te hinten naar een toekomstige vechtersbaas uit die laatste categorie.

Het gaat om niemand minder dan de nagel in Batmans doodskist, de Joker in eigen persoon. Meer zelfs, als de dialogen authentiek zijn, zou het wel eens Mark Hamill kunnen zijn die de stem van de immer lachende oppercrimineel op zich neemt. Hij deed dit al eerder in de geanimeerde Batmanreeks én de Arkham games.

Dit blijft uiteraard een gerucht, dus neem het met een korrel zout… maar damn als het niet goed klinkt. Wordt vervolgd.