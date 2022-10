Een cryptische foto van EA Motive met de al even raadselachtige – doch voor Dead Space fans ongetwijfeld bekend in de oren klinkende – tekst ‘Make Us Whole’. Het was genoeg om het hoekje van Twitter waar de Dead Space community vertoeft even in vuur en vlam te zetten.

Het duurde niet lang voor de code gekraakt en een QR-code onthuld werd, die naar een een mysterieus Instagramprofiel, “thebench”, leidde. Op die pagina kan je zien dat dit slechts de eerste van twaalf puzzels is. Viral marketing om U tegen te zeggen!

Wie zijn informatie echter liever concreet heeft, kwam op Instagram ook aan zijn trekken. In de Stories van “thebench” stond namelijk een korte teaservideo, waaruit blijkt dat we op 4 oktober – morgen dus! – al een heuse gameplay reveal kunnen verwachten. Laat maar komen!