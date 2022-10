Vorige week werd het nieuwe loyaliteitsprogramma van Sony PlayStation uitgerold in Azië en binnenkort zijn ook wij in Europa aan de beurt. Met PlayStation Stars kunnen gamers digitale collectables verkrijgen door bepaalde uitdagingen te voltooien, alsook punten te verzamelen die zoal gebruikt kunnen worden om PlayStation Store tegoed te krijgen.

Door uitdagingen te voltooien is het mogelijk om in rank te stijgen en er zijn vier niveaus. Althans, dat is wat door Sony gecommuniceerd werd vorige week. Er blijkt echter nog een vijfde tier te zijn onder de noemer ‘Diamond’, die dataminers naar voren hebben gehaald. Het zou hier mogelijk om een tier gaan die enkel op uitnodiging is.

Verdere details zijn niet bekend, hoewel er wel een omschrijving op de PlayStation website is gevonden voor een collectable die in de Diamond tier te verkrijgen is. Het gaat hier om een Astro Bot collectable.

“In an endless sea of stars, it seems like there’s nowhere to hide. But you wouldn’t be here if you let challenges like that stop you. Welcome to Level 5.”