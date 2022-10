Codemasters meldde een week geleden via Reddit dat de online servers van Onrush zouden sluiten. De informatie die toen werd gegeven blijkt echter foutief te zijn, wat voor spelers van de game goed nieuws is.

Door de ontwikkelaar werd verteld dat Onrush vanaf 30 september 2022 niet meer online speelbaar zou zijn. Als je de game nu opstart, zal je zien dat je gewoon nog over het internet tegen andere spelers kunt racen.

Electronic Arts heeft via Reddit laten weten dat de eerdere informatie over het sluiten van de online servers van Onrush inderdaad verkeerd was. Deze zullen namelijk pas op 30 november 2022 offline gaan.