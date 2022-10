Op het moment kunnen alleen pc-gamers Serious Sam: Siberian Mayhem spelen. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat deze first person-shooter ook naar de PlayStation 5 zal komen.

Eind juli dook er dankzij de ESRB – de instantie die in Noord-Amerika games van een leeftijdscategorie voorziet – een PS5-versie van Serious Sam: Siberian Mayhem op. Deze titel is tot op heden nog niet officieel aangekondigd voor de current-gen console van Sony, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk snel gebeuren. De Trophies voor de game zijn namelijk bekend en te zien op Exophase.

Serious Sam: Siberian Mayhem werd redelijk goed ontvangen op pc. First-person shooter spelers met een PlayStation 5 hebben dus mogelijk iets om naar uit te kijken.