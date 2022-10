De T-Rex is een legendarische tech demo die destijds gebruikt werd om de PlayStation te showcasen. Deze T-Rex kwam vervolgens terug in een laatste level van Astro’s Playroom, dat bij de PlayStation 5 geleverd werd. Nu keert deze T-Rex opnieuw terug, want het is een digitale collectable via PlayStation Stars.

Sinds het loyaliteitsprogramma in Azië is gelanceerd, wij zijn op 13 oktober aan de beurt, komen er steeds meer details naar buiten. Zo blijkt nu dat je door een uitdaging te voltooien (speel een willekeurige game in oktober) de legendarische T-Rex kunt verkrijgen. Hieronder de omschrijving en een afbeelding, opvallend is echter dat de T-Rex de staf van Sly Cooper vast heeft.