God of War verscheen eerder dit jaar op pc en was gelijk een groot succes. De game is door Jetpack Interactive overgezet en die ontwikkelaar heeft overduidelijk goed werk afgeleverd. Vorige week kwamen zij in het nieuws vanwege het feit dat ze bezig zijn met een ‘flagship’ franchise van Sony. Zo zouden ze aan een live service titel werken.

Interessant is echter dat de ontwikkelaar op LinkedIn heeft staan dat ze met Sony Santa Monica blijven samenwerken omtrent de God of War franchise. Tevens had een senior programmeur God of War: Ragnarök op zijn CV staan. Dit klinkt alsof Jetpack Interactive ook heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van het nieuwe deel.

De blijvende samenwerking is echter ook interessant, want dit zou kunnen betekenen dat ze misschien op termijn ook God of War: Ragnarök naar pc zullen porten. Dit is nu puur speculatie, maar gezien Sony flink inzet op pc, is het niet ondenkbaar dat de nieuwste telg vroeg of laat ook de overstap maakt.