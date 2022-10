Soul Hackers 2 is in onze optiek een zeer geslaagde spin-off binnen het Shin Megami Tensei-universum. De game was daarentegen niet perfect en die geluiden heeft Atlus ook gehoord. Daarom mogen we begin november een flinke update verwachten voor Soul Hackers 2, die klachten van de community zal aanpakken en zelfs wat nieuwe content toe zal voegen.

Zo wordt onze klacht met betrekking tot de laadtijden aangepakt en er zal een dash-functie worden geïntroduceerd, waarmee Ringo zich een stuk sneller door de diverse dungeons zal kunnen verplaatsen. Als kers op de taart krijgen we ook nog eens vier nieuwe demonen om mee te spelen. De details omtrent deze update hebben we hieronder opgesomd.