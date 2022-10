Gisteren doken er de nodige berichten op over onaangekondigde games voor de PlayStation. Dit op basis van een document dat gelekt zou zijn, waarop onder andere een remaster/remake van Horizon: Zero Dawn staat, Death Stranding 2 (als Ocean), een multiplayer Horizon-game en meer. Het was nadien een kwestie van tijd totdat het document in kwestie online zou verschijnen.

Deze is inmiddels op Reddit gepost en hoewel de authenticiteit niet te verifiëren valt, klinkt het erg interessant. Naast de eerder genoemde games zou er ook nog aan de volgende projecten gewerkt worden:

Firesprite – Heartbreak (PS5/Pc)

Sumo – Carbon (PS5)

Lucid – Redstar (PS5)

Housemarque – Returnal (Pc)

Ballistic Moon – Bates (PS5/Pc)

London – Camden

De game van Firesprite zou een survival horror game zijn. Carbon is een openwereldgame en Redstar zou een vehicle combat game zijn, wellicht Twisted Metal? Verder is Bates een survival horror en Camden zou een live service titel zijn.

De vraag is echter of de lijst de daadwerkelijk gelekte lijst is, gezien bijna alles wat er op staat eerder al als gerucht naar buiten is gekomen. Bovendien is het een Excel sheet, wat vrij gemakkelijk te fabriceren valt. Neem dit dus met een flinke lading zout.