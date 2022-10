Er gaan al maanden geruchten rond over de nieuwe Need for Speed en recent werd duidelijk dat de aankondiging van het nieuwe deel niet lang meer op zich laat wachten. Dit wisten insiders althans te melden en die lijken gelijk te gaan krijgen, want Electronic Arts lijkt een onthulling voor te bereiden.

Het officiële Need for Speed-account op Twitter heeft de profielafbeelding aangepast en ook de banner bovenaan is nieuw. Nadien hebben verschillende andere EA accounts gereageerd op een tweet van dit account aangaande een aankondiging deze week. Met andere woorden: het zal niet lang meer duren.

Als de geruchten kloppen, heet de nieuwe game Need for Speed Unbound. De game speelt zich af in Lake Shore City, wat is gebaseerd op Chicago en voor deze game zou EA een andere visuele stijl hanteren. Verder zou de game begin december moeten verschijnen.

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022