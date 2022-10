FromSoftware kondigde onlangs aan dat zij een deel van hun aandelen hebben verkocht aan Sony, zo’n 14.09% van het gehele pakket. Een ander deel is naar Tencent gegaan en Kadokawa blijft eigenaar van de resterende 69.66% en dus behouden zij een belangrijke stem bij de Japanse studio.

Toch kunnen eventuele uitbreidingen naar andere mediavormen, zoals series en films, niet geheel uitgesloten worden. Dit zegt PlayStation-topman Hermen Hulst in gesprek met Reuters. Bij het verkrijgen van het minderheidsbelang heeft men natuurlijk als eerste gekeken naar samenwerkingen op het gebied van games, maar het is niet ondenkbaar dat Sony’s PlayStation Productions andere mogelijkheden gaat verkennen.

‘You should think of collaborations on the game development side first and foremost, but it’s also not unthinkable with our PlayStation Productions efforts that we explore opportunities.’

Sony beweegt zich op z’n beurt steeds meer naar andere mediavormen. Zo verscheen er al een film van Uncharted en zijn er series van onder meer God of War, Twisted Metal en natuurlijk The Last of Us onderweg. Ook Gran Turismo en Days Gone zouden genoemd worden als potentiële kandidaten voor verfilming en men is druk bezig met de productie van de Ghost of Tsushima-film.