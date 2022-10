Sony heeft niet langer de focus alleen op de PlayStation liggen, gezien de pc ook steeds belangrijker voor ze is getuige de release van verschillende exclusieve PlayStation titels op dat platform. Dit zal ook niet gaan veranderen, maar wel hebben we nu iets meer zicht op Sony’s benadering gekregen.

In een gesprek met journalist Julien Chièze op YouTube zegt Hermen Hulst dat ze vanaf nu een jaar de tijd nemen tussen een release op de PlayStation en pc. De enige uitzondering hierin zijn live service games, aangezien dit een andere aanpak vereist dan een willekeurige singleplayer game.

“I think going forward we’ll see at least a year between releases on our own platform, PlayStation, and on the PC platform – possibly with the exception of live service games. Live service games are a little bit different in nature because you want to have strong community and strong engagement. So we might, in the case of our live service games, go day-and-date with PC and the PlayStation platform.”